США провели першу зустріч з лідерами "Талібану" з часу виходу з Афганістану

Делегація США і представники вищої ланки "Талібану" провели перші перемовини з часу, коли Сполучені Штати і союзники остаточно залишили територію Афганістану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

У Держдепі заявили, що зустріч делегацій проходила 9-10 жовтня у Досі, в Катарі.

"Делегація США зосередилася на питаннях безпеки і стурбованості щодо терористичних загроз та безпечного виїзду громадян США, інших країн та афганських партнерів, а також ситуації з правами людини, у тому числі можливості значної участі жінок і дівчат у всіх сферах суспільного життя", - зазначають у заяві.

Повідомляється, що обговорювалося також надання гуманітарної допомоги "напряму афганському народові".

"Дискусії були щирими та професійними, і делегація США наголосила, що "Талібан" судитимуть за діями, не лише словами", - підсумовують у повідомленні Держдепу.

Речник "Талібану" Забігулла Муджахід у коментарі ЗМІ зазначив, що дискусії були "детальними", стосувалися у тому числі гуманітарної допомоги та що такі контакти продовжаться.

Перед цим представник Держдепу сказав у коментарі CNN, що зустріч не означає визнання і легітимізації "Талібану".

"Ми чітко даємо зрозуміти, що будь-яку легітимність потрібно заробити своїми діями", - сказав співрозмовник CNN.