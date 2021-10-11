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США провели первую встречу с лидерами "Талибана" с момента выхода из Афганистана

Понедельник, 11 октября 2021, 09:00

Делегация США и представители высшего звена "Талибана" провели первые переговоры с момента, когда Соединенные Штаты и союзники окончательно покинули территорию Афганистана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

В Госдепе заявили, что встреча делегаций проходила 9-10 октября в Дохе (Катар).

"Делегация США сосредоточилась на вопросах безопасности и обеспокоенности в отношении террористических угроз и безопасного выезда граждан США, других стран и афганских партнеров, а также ситуации с правами человека, в том числе возможности значительного участия женщин и девушек во всех сферах общественной жизни", - отмечают в заявлении.

Сообщается, что обсуждалось также предоставление гуманитарной помощи "напрямую афганскому народу".

"Дискуссии были искренними и профессиональными, и делегация США подчеркнула, что "Талибан" будут судить по действиям, а не только по словам", - заключают в сообщении Госдепа.

Представитель "Талибана" Забигулла Муджахид в комментарии СМИ отметил, что дискуссии были "детальными" и касались в том числе гуманитарной помощи и что такие контакты продолжатся.

Перед этим представитель Госдепа сказал в комментарии CNN, что встреча не означает признания и легитимизации "Талибана".

"Мы четко даем понять, что всякую легитимность нужно заработать действиями", - сказал собеседник CNN.

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