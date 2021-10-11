ЄС на саміті з Україною може переглянути згадку про нідерландський референдум – джерело

Держави-члени ЄС у понеділок проведуть фінальну зустріч для узгодження рішення саміту Україна-ЄС, де одним зі здобутків може стати зміна посилання на згадку про сумнозвісний нідерландський референдум, який у 2016 році поставив під сумнів Угоду про асоціації України та ЄС.

Про це повідомив "Європейській правді" високопосадовець ЄС, що спілкувався на умовах анонімності.

Представник Євросоюзу зазначив, що остаточне рішення з цього приводу ще не ухвалене, однак розглядається.

"У нас зараз буде останній раунд консультацій з країнами-членами у форматі Coreper (орган, що формує спільні рішення країн ЄС. - ЄП)", - заявив він, підтвердивши, що діалог з цього приводу триває, і перепоною для змін є позиція уряду Нідерландів.

"Але навіть якщо ви подивитеся у рішення Європейської ради, то побачите, що під час згадки європейських прагнень тих східних партнерів ЄС, з ким ми підписали Угоду про асоціацію, ми намагаємося посилатися на положення Угоди про асоціацію, які набули чинності у 2017 році, тобто вже після 2016 року", - пояснив співрозмовник, закликавши дочекатися завершення дискусії між країнами-членами.

Як відомо, у квітні 2016 року на референдумі у Нідерландах, попри низьку явку, громадяни проголосували проти ратифікації Угоди про асоціацію з Україною. Як засвідчили подальші розслідування, цей референдум відбувся під впливом спланованої російської кампанії. Обійти наслідки референдуму вдалося через спеціальне рішення саміту ЄС від грудня 2016 року (детальніше про нього - у статті "Що пообіцяли Нідерландам за асоціацію?"). Однак після того в усіх рішеннях самітів Україна-ЄС міститься посилання на згадане грудневе рішення, з чим Україна досі безуспішно боролася.

За інформацією "Європейської правди", найімовірніше, ухвалять рішення саміту в компромісному форматі, що буде включати європейський вибір України зі згадкою і про 2017, і про 2016 рік.

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