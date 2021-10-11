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У Німеччині в катастрофі літака загинули двоє людей

Понеділок, 11 жовтня 2021, 14:44

У Німеччині неподалік від Бонна розбився невеликий літак, двоє людей загинули.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Катастрофа сталася в гірському районі Зібенгебірге. В поліції Бонна повідомили, що на даний момент на місці аварії знайдені тіла двох людей.

Скільки всього людей перебувало на борту не відомо. На місці події працюють рятувальники.

Місце катастрофи знаходиться неподалік від руїн фортеці Ловенбург посеред лісу.

Причини падіння літака поки незрозумілі.

Зазначається, що вранці в Зібенгебірге було туманно, але це не рідкість у цьому регіоні в цей сезон.

Експерти Федерального бюро з розслідування авіакатастроф Брауншвейга взялися за те, щоб отримати уявлення на місці та з’ясувати причину катастрофи.

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