В Германии в катастрофе самолета погибли два человека

В Германии недалеко от Бонна разбился небольшой самолет, два человека погибли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Катастрофа произошла в горном районе Зибенгебирге. В полиции Бонна сообщили, что на данный момент на месте аварии найдены тела двух человек.

Сколько всего человек находилось на борту не известно. На месте происшествия работают спасатели.

Место катастрофы находится недалеко от развалин крепости Ловенбург посреди леса.

Причины падения самолета пока неясны.

Отмечается, что утром в Зибенгебирге было туманно, но это не редкость в этом регионе в этот сезон.

Эксперты Федерального бюро расследования авиакатастроф Брауншвейга взялись за то, чтобы получить представление о месте и выяснить причину катастрофы.