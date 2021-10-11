Меркель: Європа повинна чітко визначити власні інтереси безпеки

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Європа повинна чіткіше визначити власні інтереси безпеки після виходу США з Афганістану.

Про це вона заявила під час візиту в Ізраїль, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

"Америка більше не є безумовно готовою взяти на себе провідну роль у всьому світі", - сказала Меркель під час дискусії з представниками Ізраїльського інституту досліджень національної безпеки (INSS) в Єрусалимі.

Меркель, яка піде з посади після формування нової урядової коаліції в Німеччині, наголосила на відповідальності майбутніх урядів за безпеку Ізраїлю та рішучу боротьбу з антисемітизмом.

Щодо зусиль зі стримування ядерної програми Ірану, Меркель заявила, що наразі переговори знаходяться "на критичному" етапі.

Вона сказала, що розробці ядерної зброї Тегераном треба запобігти за будь-яку ціну, але визнала, що існують розбіжності у думках щодо правильного шляху вперед.

Меркель також сказала, що вона шкодує про те, що останнім часом питання палестинців все більше "зникає з поточного порядку денного", і що "права палестинців не можна втрачати з поля зору".