Меркель: Европа должна четко определить свои интересы в сфере безопасности

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа должна четко определить свои интересы безопасности после выхода США из Афганистана.

Об этом она заявила во время визита в Израиль, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Америка больше не является безусловно готовой взять на себя ведущую роль во всем мире", - сказала Меркель во время дискуссии с представителями Израильского института исследований национальной безопасности (INSS) в Иерусалиме.

Меркель, которая уйдет с должности после формирования новой правительственной коалиции в Германии, отметила ответственности будущих правительств за безопасность Израиля и решительную борьбу с антисемитизмом.

Об усилиях по сдерживанию ядерной программы Ирана Меркель заявила, что пока переговоры находятся "на критическом" этапе.

Она сказала, что разработке ядерного оружия Тегераном надо предотвратить любой ценой, но признала, что существуют различия в мнениях относительно правильного пути вперед.

Меркель также сказала, что она сожалеет о том, что в последнее время вопрос палестинцев все больше "исчезает с текущей повестки дня", и что "права палестинцев нельзя упускать из виду".