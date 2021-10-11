Нові екологічні стандарти означають зростання цін - експерт

Уряд має розпочати діалог із суспільством, просуваючи тезу, що нові екологічні зобов’язання неминуче ляжуть на плечі споживачів.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це під час конференції "Життя до Глазго. Напередодні надважливих рішень світової спільноти щодо зміни клімату", організованої Українською асоціацією бізнесу і торгівлі (UBTA), заявив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

"Не має принципової різниці, які зобов'язання зі зменшення викидів візьме на себе Україна. Проте принципово важливим буде те, що уряд вже зараз розпочне роботу по впровадження цих зобов'язань", - вважає він.

За словами Каленкова, за будь-яких обставин зменшення викидів призведе до здорожчення продукції, що матиме вплив на ціни в країні.

"Саме тому вже зараз уряду потрібно розпочинати діалог із суспільством, пояснюючи, що зменшення викидів нероздільне зі здорожченням продукції, що ляже на плечі всіх споживачів. По цьому діалогу й будуть робити висновки, чи збирається українська влада реально виконувати свої зобов’язання чи ні. Для порівняння, у країнах СС такий діалог вже розпочався", - додав президент "Укрметалургпрому".

Нагадаємо, на початку листопада у Глазго пройде міжнародний саміт з питань клімату, на якому світові лідери мають обговорити шляхи зменшення парникових викидів.

Очікується присутність на саміті президента України Володимира Зеленського.

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