Новые экологические стандарты означают рост цен - эксперт

Правительство должно начать диалог с обществом, продвигая тезис, что новые экологические обязательства неизбежно лягут на плечи потребителей.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом во время конференции "Жизнь до Глазго. Накануне сверхважных решений мирового сообщества по изменению климата", организованной Украинской ассоциацией бизнеса и торговли (UBTA), заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Не имеет принципиальной разницы, какие обязательства по уменьшению выбросов возьмет на себя Украина. Однако принципиально важно то, что правительство уже сейчас начнет работу по внедрению этих обязательств", - считает он.

По словам Каленкова, при любых обстоятельствах уменьшение выбросов приведет к удорожанию продукции и повлияет на цены в стране.

"Именно поэтому уже сейчас правительству нужно начинать диалог с обществом, объясняя, что уменьшение выбросов нераздельно с удорожанием продукции ляжет на плечи всех потребителей. По этому диалогу и будут делать выводы, собирается ли украинская власть реально выполнять свои обязательства или нет. Для сравнения, в странах СС такой диалог уже начался", - добавил президент "Укрметаллургпром".

Напомним, в начале ноября в Глазго пройдет международный саммит по вопросам климата, на котором мировые лидеры должны обсудить пути уменьшения парниковых выбросов.

Ожидается присутствие на саммите президента Украины Владимира Зеленского.

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