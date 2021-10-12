Як корупція призвела до відставки канцлера в Австрії і що це означає для України

Ввечері 9 жовтня австрійський канцлер Себастьян Курц оголосив про свою відставку.

Це вже друга його відставка з провідної позиції в кабінеті.

Чи вдасться Курцу повторити свій "камбек" та втретє повернутися на канцлерську посаду? Чи за порушеннями неодмінно має йти покарання? І чи матимуть ці зміни вплив на курс Відня щодо України та РФ? Про це читайте в матеріалі політолога Віктора Савінка Корупційний землетрус: як в Австрії звільнили прем'єра та що чекає на країну.

Попри полишення головного урядового крісла, Себастьян Курц поки що не збирається відмовлятися від лідерства в Австрійській народній партії (АНП). Ба більше, він обійме впливову посаду голови фракції АНП в австрійському парламенті – Національній раді. Ця посада, до слова, дасть йому змогу навіть брати участь у засіданнях уряду.

Проте навіть відставка Курца з посади канцлера й перехід на роботу до фракції – це далеко не кінець історії.

Адже розслідування антикорупційної прокуратури триватиме щонайменше до початку наступного року.

Сам ексканцлер вже заявив, що не перешкоджатиме процесуальним діям і подасть заяву про зняття депутатської недоторканості. Тож не виключено, що рано чи пізно слідство встановить нові факти, які впливатимуть як на подальшу роботу коаліції, так і на "рукоподаваність" самого Курца.

З іншого ж боку, безперечним фактом лишається те, що завдяки маневрові Курца поки що вдалося уникнути дострокових парламентських виборів. На тлі корупційних скандалів й відсутності медійного кандидата, спроможного замінити Курца, їхній результат для Народної партії був би надто непередбачуваним.

Практично одночасно з відставкою Курца стало відомо і про його наступника. На посаді голови уряду його змінив голова МЗС Александр Шалленберг.

Для Народної партії Шалленберга складно назвати "стовідсотково своєю людиною". Адже він вступив до цієї політичної сили, вже працюючи в уряді під керівництвом Курца.

Крім того, Шалленберг, який досі не мав політичних амбіцій, є зручною фігурою для Курца на випадок, якщо політична кар’єра дозволить йому повернутися на перший план. Але найважливіше - він вважається набагато менш лояльним до РФ, аніж Курц.

Детальніше про причини відставки Курца та про те, що зміни в Австрії означають для України читайте в статті Віктора Савінка Корупційний землетрус: як в Австрії звільнили прем'єра та що чекає на країну.