Как коррупция привела к отставке канцлера в Австрии и что это значит для Украины

Вечером 9 октября австрийский канцлер Себастьян Курц объявил о своей отставке.

Это уже вторая его отставка с ведущей позиции в кабинете.

Удастся ли Курцу повторить свой "камбэк" и в третий раз вернуться на канцлерскую должность? Или за нарушениями непременно должно идти наказание? И будут ли эти изменения иметь влияние на курс Вены по отношению к Украине и РФ? Об этом читайте в материале политолога Виктора Савинка Коррупционное землетрясение: как в Австрии освободили премьера и что ждет страну.

Несмотря на отставку, Курц пока не собирается отказываться от лидерства в Австрийской народной партии (АНП). Более того, он займет влиятельную должность председателя фракции АНП в австрийском парламенте - Национальном совете. Эта должность, к слову, позволит ему даже участвовать в заседаниях правительства.

Однако даже отставка Курца с поста канцлера и переход на работу во фракцию - это далеко не конец истории.

Ведь расследование антикоррупционной прокуратуры продлится как минимум до начала следующего года.

Сам экс-канцлер уже заявил, что не будет препятствовать процессуальным действиям и подаст заявление о снятии депутатской неприкосновенности. Поэтому не исключено, что рано или поздно следствие установит новые факты, которые будут влиять как на дальнейшую работу коалиции, так и на "рукопожатость" самого Курца.

С другой стороны, бесспорным фактом остается то, что благодаря маневру Курца пока удалось избежать досрочных парламентских выборов. На фоне коррупционных скандалов и отсутствия медийного кандидата, способного заменить Курца, их результат для Народной партии был бы слишком непредсказуемым.

Практически одновременно с отставкой Курца стало известно и о его преемнике. На посту главы правительства его сменил глава МИД Александр Шалленберг.

Для Народной партии Шалленберга сложно назвать "полностью своим человеком". Ведь он вступил в эту политическую силу, уже работая в правительстве под руководством Курца.

Кроме того, Шалленберг, который до сих пор не имел политических амбиций, является удобной фигурой для Курца в случае, если политическая карьера позволит ему вернуться на первый план. Но самое важное - он считается гораздо менее лояльным к РФ, чем Курц.

Подробнее о причинах отставки Курца и о том, что означают для Украины изменения в Австрии читайте в статье Виктора Савинка Коррупционное землетрясение: как в Австрии освободили премьера и что ждет страну.