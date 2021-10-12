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Швеція створює перший в ЄС стартовий майданчик для супутників

Вівторок, 12 жовтня 2021, 10:26

Космічний центр Esrange на півночі Швеції стане першим майданчиком для розробки ракетних технологій і запуску супутників в Європейському Союзі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Цей об'єкт, розташований неподалік від міста Кіруна, повинен бути готовий до роботи до літа 2022 року. Космічний центр, розташований приблизно в 200 км на північ від Полярного кола, був заснований в середині 1960-х років. З того часу це місце активних досліджень.

Його інфраструктура оновлювалася з 2015 року і тепер буде завершена за допомогою кредитної угоди на 12 мільйонів євро з Північним інвестиційним банком і державною Шведською космічною корпорацією (SSC).

Будуть модернізовані ракетно-випробувальні комплекси та розроблені наземні технології зв'язку з супутниками.

Нові інвестиції зроблять Швецію однією з приблизно десятка країн світу з власної супутниковою інфраструктурою.

"З появою нового космодрому він, швидше за все, стане першим стартовим майданчиком на материковій частині Європи, який надасть космічним компаніям платформу для розробки ракетних технологій наступного покоління і запуску своїх супутників", - сказав представник Шведської космічної корпорації Філіп Польссон.

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Швеція
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