Швеция создает первую в ЕС стартовую площадку для спутников

Космический центр Esrange на севере Швеции станет первой площадкой для разработки ракетных технологий и запуска спутников в Европейском Союзе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Этот объект, расположенный неподалеку от города Кируна, должен быть готов к работе к лету 2022 года. Космический центр, расположенный примерно в 200 км к северу от Полярного круга, был основан в середине 1960-х годов. С тех пор это место активных исследований.

Его инфраструктура обновлялась с 2015 года и теперь будет завершена с помощью кредитного соглашения на 12 млн евро с Северным инвестиционным банком и государственной Шведской космической корпорацией (SSC).

Будут модернизированы ракетно-испытательные комплексы и разработаны наземные технологии связи со спутниками.

Новые инвестиции сделают Швецию одной из примерно десятка стран мира по собственной спутниковой инфраструктурой.

"С появлением нового космодрома он, скорее всего, станет первой стартовой площадкой на материковой части Европы, который предоставит космическим компаниям платформу для разработки ракетных технологий следующего поколения и запуска своих спутников", - сказал представитель Шведской космической корпорации Филипп Польссон.