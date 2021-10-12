У Литві стартували військові навчання за участі 12 країн НАТО і партнерів

У ніч на вівторок у Литві розпочалися міжнародні військові навчання "Залізний вовк – 2021".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Майже два тижні на полігоні в Пабраде і навколо нього в навчаннях братимуть участь понад 3 тис. військових з Литви та інших 12 країн НАТО і партнерів, повідомили збройні сили Литви.

У навчаннях також візьме участь майже 1 тис. одиниць військової техніки: танки Leopard і Abrams, бойові машини піхоти Marder, CV 90, VCI Pizarro, БТР Stryker, Fuchs і Boxer, самохідні артилерійські гаубиці PzH2000, транспорт тилового забезпечення і адміністративного призначення.

В ході навчань оцінять здатності виконувати операції по нападу, оборони та інші військові операції дислокованими в Литві Силами передового базування НАТО, Штабу батальйону мотопіхоти їм Альгірдаса, що входить в бригаду Gelezinis Vilkas і роти розвідки.