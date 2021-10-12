Україна у вівторок виступить у Гаазі у справі про захоплення Росією українських кораблів та екіпажів

Делегація України 12 жовтня виступить в Арбітражному суді в Гаазі в справі проти Російської Федерації щодо порушення нею імунітету українських військово-морських кораблів та їхніх екіпажів.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі МЗС України.

"Справа має визначальне значення для України та всієї системи міжнародного права, оскільки йдеться про порушення одного із основоположних принципів Конвенції ООН із морського права та міжнародного права в цілому - абсолютного імунітету військових кораблів", - сказала директорка департаменту міжнародного права МЗС Оксана Золотарьова, яка представляє Україну на слуханнях.

Золотарьова переконана, що Україна доведе порушення РФ імунітету українських кораблів, попри російські спроби представити інцидент як "військову діяльність".

"Ми доведемо, що події в Чорному морі не були військовою діяльністю, на яку не розповсюджується Конвенція ООН з морського права. Російська сторона знала про прохід кораблів заздалегідь. Захоплення суден відбулося поза 12-мильною зоною, а українських моряків ув’язнили на дев‘ять місяців і відкрили проти них кримінальні справи. Такі дії не можуть вважатися військовою діяльністю. Це - грубе порушення норм міжнародного морського права", - сказала вона.

Дипломатка нагадала, що в травні 2019 року на вимогу України Міжнародний трибунал з морського права запровадив обов’язкові до виконання тимчасові заходи, які вимагали від РФ негайно звільнити три українські військово-морські судна та 24 затриманих українських моряків. Незважаючи на наказ, Росія продовжувала утримувати кораблі та екіпаж, звільнивши їх лише у вересні та листопаді 2019 року, та навіть після цього не закрила кримінальні справи проти українських моряків.

Позов України має на меті притягнути Російську Федерацію до відповідальності за захоплення та утримання в Чорному морі в листопаді 2018 року трьох кораблів Військово-морських сил Збройних сил України та 24 членів їхніх екіпажів.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські військові біля берегів Криму таранили, обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя через Керченську протоку.

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року на запит України зобов'язав Росію негайно повернути під контроль України "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" та 24 членів їхніх екіпажів.

7 вересня 2019 року моряків обміняли і повернули в Україну. 18 листопада Москва повернула Києву захоплені біля Керченської протоки українські кораблі.