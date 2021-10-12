Глава Єврокомісії назвала три шляхи, як вивести відносини України і ЄС на новий рівень

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала три шляхи, якими слід рухатися, щоб вивести відносини між Україною та Європейським Союзом на новий рівень.

Про це вона розповіла на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС в Києві 12 жовтня, повідомляє "Європейська правда".

"Перший стосується фокусування України на впровадженні реформ. Україна пройшла довгий шлях, і я хочу привітати вас, президенте Зеленський, із цим… Я хочу чітко заявити, що ми продовжимо підтримувати зусилля України у здійсненні основних реформ", - сказала фон дер Ляєн.

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Вона наголосила, що йдеться передусім про реформу судочинства, включно з реформою Конституційного суду, та боротьбу з корупцією і обмеження впливу олігархів.

Другий шлях, за словами фон дер Ляєн, - використовувати потенціал Угоди про асоціацію.

"Вона все ще може багато чого запропонувати. Ми це обговорювали. Наприклад, у діджитал-сфері. Україна дуже прогресивна у цій сфері, і ми можемо тут багато що зробити спільно", - сказала глава Єврокомісії.

Третій шлях, вважає фон дер Ляєн, спрямований на збільшення обсягів торгівлі, інвестицій та економічної співпраці.

"Наша угода про поглиблену і всеохоплюючу зони вільної торгівлі продовжує бути наріжним каменем наших відносин. Багато вже зроблено, та я закликаю нас бути амбітними, щоб обидві сторони могли скористатись перевагами", - зазначила фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, Зеленський на саміті закликав Євросоюз надати європейську перспективу Україні.

Президент України також закликав ЄС розширити санкції проти Росії, зокрема, після нещодавніх виборів до Держдуми РФ.