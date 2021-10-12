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Глава Еврокомиссии назвала три пути, как вывести отношения Украины и ЕС на новый уровень

Вторник, 12 октября 2021, 12:45

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала три пути, которыми следует двигаться, чтобы вывести отношения между Украиной и Европейским Союзом на новый уровень.

Об этом она рассказала на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве 12 октября, сообщает "Европейская правда".

"Первый касается фокусировки Украины на внедрении реформ. Украина прошла долгий путь, и я хочу поздравить вас, президент Зеленский, с этим... Я хочу четко заявить, что мы продолжим поддерживать усилия Украины в осуществлении основных реформ", - сказала фон дер Ляйен.

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Она подчеркнула, что речь идет прежде всего о реформе судопроизводства, включая реформу Конституционного суда, и борьбу с коррупцией и ограничение влияния олигархов.

Второй путь, по словам фон дер Ляйен, - использовать потенциал Соглашения об ассоциации.

"Она все еще может многое предложить. Мы это обсуждали. Например, в диджитал-сфере. Украина очень прогрессивна в этой сфере, и мы можем здесь многое сделать совместно", - сказала глава Еврокомиссии.

Третий путь, считает фон дер Ляйен, направлен на увеличение объемов торговли, инвестиций и экономического сотрудничества.

"Наше соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли продолжает быть краеугольным камнем наших отношений. Многое уже сделано, и я призываю нас быть амбициозными, чтобы обе стороны могли воспользоваться преимуществами", - отметила фон дер Ляйен.

Как сообщалось, Зеленский призвал Евросоюз предоставить европейскую перспективу Украине.

Президент Украины также призвал ЕС расширить санкции против России, в частности, после недавних выборов в Госдуму РФ.

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Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен
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