Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В МЗС РФ після переговорів з Нуланд заявили про брак прогресу в суперечці щодо посольств

Вівторок, 12 жовтня 2021, 14:36

Заступник глави МЗС РФ Сергєй Рябков заявив, що Росія не виключає подальшого загострення у відносинах з США, зокрема з питань, пов'язаних з функціонуванням дипмісій у двох країнах.

Про це він заявив заступниці держсекретаря США Вікторії Нуланд, яка прибула з візитом до Москви, передає "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Ми обговорювали питання двостороннього характеру комплексно, досить поглиблено. В складі американської делегації, крім старшого заступника держсекретаря з політпитань, був представник Білого дому, це дозволяло теж вести розмову безпосередньо і цілком відверто", - сказав Рябков.

Говорячи про те, чи вдалося досягти прогресу, зокрема в питаннях, пов'язаних з видачею віз, відновленням чисельності дипперсоналу і роботою закордонних установ у двох країнах, заступник міністра сказав: "Я не можу сказати, що у нас був досягнутий значний прогрес. Ті сюжети - візи, умови функціонування диппредставництв, ротація дипперсоналу, в цілому нормалізація діяльності закордонних установ Росії в США і США в Росії - швидше зберігають в собі значний кризовий потенціал, і не можна виключати, що можливі на цих напрямках деякі подальші загострення".

Варто зазначити, що Вікторія Нуланд перебуває у санкційному списку РФ. Про це стало відомо у 2019 році, коли РФ відмовила їй у візі.

В обмін на нинішній візит Нуланд до Москви США погодилися зняти санкції з кількох росіян. Представниця МЗС РФ Марія Захарова відмовилась уточнити, про кого саме йдеться.

Нагадаємо, американські сенатори направили президенту Джо Байдену лист із закликом негайно вжити заходів щодо збільшення штату посольства США в Москві, а якщо уряд Росії не піде на поступки - вислати 300 російських дипломатів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Росія
powered by lun.ua

Статті

Україна проти РФ: що відбувається на слуханнях у Гаазі щодо полонених моряків

Оксана Золотарьова: "Росія вважає, що може порушувати міжнародне право без будь-яких наслідків. Але Росія помиляється".
12 жовтня 2021 — Європейська правда

Боротьба з олігархами, допомога та реформи: про що домовилися на саміті Україна-ЄС

Ми проаналізували документ для вас. Є в ньому також сенсації. Наприклад, пряма підтримка антиолігархічного закону з боку ЄС...
12 жовтня 2021 — Європейська правда

Крок до виходу Польщі з ЄС: як скандальне судове рішення розкололо країну

Чи дійсно скандальне рішення Конституційного суду дасть старт процесу виходу Польщі зі складу ЄС? Проти цієї ідеї – 81% поляків, проте конфлікт зайшов занадто далеко.
12 жовтня 2021 — Станіслав Желіховський, Юрій Панченко