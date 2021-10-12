В МЗС РФ після переговорів з Нуланд заявили про брак прогресу в суперечці щодо посольств

Заступник глави МЗС РФ Сергєй Рябков заявив, що Росія не виключає подальшого загострення у відносинах з США, зокрема з питань, пов'язаних з функціонуванням дипмісій у двох країнах.

Про це він заявив заступниці держсекретаря США Вікторії Нуланд, яка прибула з візитом до Москви, передає "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Ми обговорювали питання двостороннього характеру комплексно, досить поглиблено. В складі американської делегації, крім старшого заступника держсекретаря з політпитань, був представник Білого дому, це дозволяло теж вести розмову безпосередньо і цілком відверто", - сказав Рябков.

Говорячи про те, чи вдалося досягти прогресу, зокрема в питаннях, пов'язаних з видачею віз, відновленням чисельності дипперсоналу і роботою закордонних установ у двох країнах, заступник міністра сказав: "Я не можу сказати, що у нас був досягнутий значний прогрес. Ті сюжети - візи, умови функціонування диппредставництв, ротація дипперсоналу, в цілому нормалізація діяльності закордонних установ Росії в США і США в Росії - швидше зберігають в собі значний кризовий потенціал, і не можна виключати, що можливі на цих напрямках деякі подальші загострення".

Варто зазначити, що Вікторія Нуланд перебуває у санкційному списку РФ. Про це стало відомо у 2019 році, коли РФ відмовила їй у візі.

В обмін на нинішній візит Нуланд до Москви США погодилися зняти санкції з кількох росіян. Представниця МЗС РФ Марія Захарова відмовилась уточнити, про кого саме йдеться.

Нагадаємо, американські сенатори направили президенту Джо Байдену лист із закликом негайно вжити заходів щодо збільшення штату посольства США в Москві, а якщо уряд Росії не піде на поступки - вислати 300 російських дипломатів.