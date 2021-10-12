В МИД РФ после переговоров с Нуланд заявили о нехватке прогресса в споре о посольствах

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не исключает дальнейшего обострения в отношениях с США, в частности, по вопросам, связанным с функционированием дипмиссий в двух странах.

Об этом он заявил заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд, которая прибыла с визитом в Москву, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы обсуждали вопросы двустороннего характера комплексно, достаточно углубленно. В составе американской делегации, кроме старшего заместителя госсекретаря по политвопросам, был представитель Белого дома, это позволяло тоже вести разговор непосредственно и вполне откровенно", - сказал Рябков.

Говоря о том, удалось ли достичь прогресса, в частности, в вопросах, связанных с выдачей виз, восстановлением численности дипперсонала и работой загранучреждений в двух странах, замминистра сказал: "Я не могу сказать, что у нас был достигнут значительный прогресс. Те сюжеты - визы, условия функционирования диппредставительств, ротация дипперсонала, в целом нормализация деятельности загранучреждений России в США и США в России - скорее несут в себе значительный кризисный потенциал, и нельзя исключать, что возможны на этих направлениях некоторые дальнейшие обострения".

Стоит отметить, что Виктория Нуланд находится в санкционном списке РФ. Об этом стало известно в 2019 году, когда РФ отказала ей в визе.

В обмен на нынешний визит Нуланд в Москву США согласились снять санкции с нескольких россиян. Представительница МИД РФ Мария Захарова отказалась уточнить, о ком именно идет речь.

Напомним, американские сенаторы направили президенту Джо Байдену письмо с призывом немедленно принять меры по увеличению штата посольства США в Москве, а если правительство России не пойдет на уступки - выслать 300 российских дипломатов.