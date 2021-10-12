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У Франції потяг переїхав чотирьох мігрантів, які заснули на коліях

Вівторок, 12 жовтня 2021, 15:24

На південному заході Франції троє мігрантів загинули, ще один отримав серйозні поранення в результаті наїзду потяга.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Ouest France.

Інцидент стався близько 5 ранку у вівторок неподалік від станції Сен-Жан-де-Люз у департаменті Атлантичні Піренеї.

Троє людей загинули на місці. Їх особи ще не встановлені, однак щодо двох з них відомо про їх алжирське громадянство.

Четвертого постраждалого, 28-річного чоловіка, у важкому стані доставили до лікарні. У нього складні травми нижніх кінцівок і живота, перелом таза.

Точні обставини трагедії до кінця не встановлені. Потяг їхав з Андаї і прямував на північ. Люди, за попередніми даними, спали на коліях.  

"Вони лежали збоку або на колії. Вони побачили, що йде поїзд, і спробували втекти, але було надто пізно" – сказав мер міста Сібур Енеко Алдана.

Після наїзду залізничний рух на деякий час зупинили, однак поновили після 8 ранку.

У потязі, як повідомляється, ніхто не постраждав, хоча багато пасажирів перебували у шоковому стані.

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Франція інциденти
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