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Во Франции поезд переехал четырех мигрантов, заснувших на путях

Вторник, 12 октября 2021, 15:24

На юго-западе Франции трое мигрантов погибли, еще один получил серьезные ранения в результате наезда поезда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Ouest France.

Инцидент произошел около 5 утра во вторник недалеко от станции Сен-Жан-де-Люз в департаменте Атлантические Пиренеи.

Три человека погибли на месте. Их личности еще не установлены, однако в отношении двух из них известно об их алжирском гражданстве.

Четвертого пострадавшего, 28-летнего мужчину, в тяжелом состоянии доставили в больницу. У него сложные травмы нижних конечностей и живота, перелом таза.

Точные обстоятельства трагедии до конца не установлены. Поезд ехал с Андаи направлялся на север. Люди, по предварительным данным, спали на путях.

"Они лежали сбоку или на путях. Они увидели, что идет поезд, и попытались убежать, но было слишком поздно ", - сказал мэр города Сибур Энеко Алдана.

После наезда железнодорожное движение на некоторое время остановили, однако возобновили после 8 утра.

В поезде, как сообщается, никто не пострадал, хотя многие пассажиры находились в шоковом состоянии.

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