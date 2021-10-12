На Канарах, де триває виверження вулкана, додатково евакуювали 800 людей

На Канарських островах, де вже майже місяць триває виверження вулкана Кумбре-В’єха, додатково евакуювали близько 800 людей через просування потоку лави у північно-західному напрямку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Залишити свої домівки довелося частині мешканців у районі Лос-Льянос-де-Арідане.

Відколи у суботу обвалилася північна частина конусу вулкана, його активність зросла і потоки лави стали інтенсивнішими та рідкішими. За останніми даними, найшвидше рухається північний потік. Напередодні він дістався приміщень цементного заводу і через виділення токсичних сполук близько 3500 жителям довколишніх районів наказали закривати вікна і не виходити з дому.

Національний географічний інститут за останні години зафіксував 64 дрібних землетрусів. Найпотужніший з них, магнітудою 4.1, відчувався на всій території острова.

Аеропорт Ла-Пальма, який кілька днів поспіль знову був закритий, наразі приймає і відправляє рейси, але зі значними зсувами у графіку, а близько десятка рейсів скасували.

До цього, з початку виверження вулкана 19 вересня, евакуюватись довелося близько 6000 людей. Перший час людям в окремі години, коли ситуація вважалась безпечною, дозволяли повертатись додому забрати більше майна. Лава поглинула вже близько 1000 будинків та понад 150 гектарів сільськогосподарських земель, на значній частині яких розташовані бананові плантації.