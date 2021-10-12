На Канарах, где продолжается извержение вулкана, дополнительно эвакуировали 800 человек

На Канарских островах, где почти месяц продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха, дополнительно эвакуировали около 800 человек из-за продвижения потока лавы в северо-западном направлении.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Покинуть свои дома пришлось части жителей в районе Лос-Льянос-де-Аридане.

С тех пор как в субботу обвалилась северная часть конуса вулкана, его активность возросла и потоки лавы стали более интенсивными и жидким. По последним данным, быстрее движется северный поток. Накануне он добрался помещений цементного завода и из-за выделения токсичных соединений около 3500 жителям близлежащих районов приказали закрывать окна и не выходить из дома.

Национальный географический институт за последние часы зафиксировал 64 мелких землетрясений. Самое мощное из них, магнитудой 4.1, ощущалось на всей территории острова.

Аэропорт Пальма, который несколько дней подряд снова был закрыт, пока принимает и отправляет рейсы, но со значительными сдвигами в графике, а около десятка рейсов отменили.

До этого, с начала извержения вулкана 19 сентября, эвакуироваться пришлось около 6000 человек. Первое время людям в отдельные часы, когда ситуация считалась безопасной, позволяли возвращаться домой забрать больше имущества. Лава поглотила уже около 1000 домов и более 150 гектаров сельскохозяйственных земель, на значительной части которых расположены банановые плантации.