Уряд Грузії створить групу медиків, що аналізуватиме стан здоров’я ув’язненого Саакашвілі

Мін’юст Грузії звернувся до Міністерства охорони здоров’я з проханням створити багатофункціональну групу лікарів, які будуть відстежувати та аналізувати стан здоров’я ув’язненого експрезидента Михеїла Саакашвілі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Interpressnews.

"Метою групи буде періодичне спостереження за станом здоров’я Саакашвілі та, за необхідності, надання рекомендацій", - заявили у Мін’юсті.

Також Мін’юст звернувся до глави парламентського комітету з прав людини та комітету з охорони здоров’я і соцзахисту з проханням проконтролювати захист прав Саакашвілі, а також Народного захисника Ніно Ломджарія.

"Наша мета - надати громадськості повну, вичерпну та об’єктивну інформацію про правовий статус і стан здоров’я засудженого/звинувачуваного Михеїла Саакашвілі", - зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, Саакашвілі наразі перебуває в пенітенціарній установі №12 у Руставі, куди політик був поміщений після затримання 1 жовтня. Він оголосив голодування, називаючи себе політв’язнем, а висунуті проти нього звинувачення - сфабрикованими. На 10-й день голодування особистий лікар експрезидента заявив про серйозне погіршення стану його здоров’я.

Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе назвав неправдивою інформацію, що стан здоров'я Саакашвілі сильно погіршився.

У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років - у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі. Після прибуття політика до країни 1 жовтня проти нього порушили ще одну кримінальну справу - про незаконний перетин грузинського кордону. Це вже п’ята кримінальна справа проти нього.

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