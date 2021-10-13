ЄС планує суворіші правила поставки ліків, щоб не покладатися на "автократії"

Виробники ліків можуть зіткнутися з більш суворими правилами для забезпечення поставок ліків в Європейський Союз, оскільки блок намагається скоротити імпорт фармацевтичних продуктів з Китаю та інших зарубіжних "автократій".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На початку пандемії COVID-19 минулого року ЄС зіткнувся з затяжними проблемами з отриманням широкого спектра ліків і їхніх інгредієнтів з Індії та Китаю, оскільки поставки ускладнилися через карантин і експортні обмеження.

"Нам необхідно оновити наше законодавство, щоб вирішити проблему нестачі в таких областях, як узгоджена звітність, посилення зобов'язань з постачання і більша прозорість в ланцюжку поставок", - заявила комісар ЄС з охорони здоров'я Стелла Кіріакідес.

Запланована зміна правил також спрямована на зниження залежності ЄС від медичних інгредієнтів, вироблених за кордоном, оскільки, за оцінками Комісії, дві третини світових поставок зосереджені в Індії і Китаї.

"Криза показала, що ми занадто залежні від Китаю та інших третіх країн, коли справа стосується фармацевтичних продуктів. Тільки уявіть собі світ, в якому вакцини розроблялися б тільки в Китаї або Росії, а західні демократії і Європейський Союз залежали б від цих автократій у пошуках вакцини. Це був би поганий світ", - сказав міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан.

Офіційний представник ЄС сказав, що виробникам ліків можуть бути запропоновані стимули для впровадження інновацій за умови, що вони візьмуть суворіші зобов'язання щодо поставок на всій території ЄС.

Виробники ліків вже зобов'язані забезпечувати мінімальні поставки ліків, але зобов'язання різняться залежно від країни ЄС і вважаються недостатньо суворими.