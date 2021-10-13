ЄС боротиметься з підробленим китайським медом новими правилами маркування

Євросоюз змінить правила маркування харчових продуктів, щоб зупинити потрапляння підробленого китайського меду на ринки країн-членів.

Про це домовилися міністри сільського господарства країн ЄС і єврокомісар з сільського господарства, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Мед - один з продуктів, який найчастіше фальсифікують, і бджолярі ЄС давно скаржилися на недобросовісну конкуренцію з низькоякісним медом, виробленим у промислових масштабах у Китаї, найбільшому в світі виробнику меду.

Там виробники меду зазвичай додають цукровий сироп - практика, яка не відповідає стандартам ЄС, але її важко виявити.

Поточні правила маркування меду ЄС вже вимагають, щоб на етикетці була вказана країна походження ЄС, але коли йдеться про суміші меду з різних країн, категорії розпливчасті - просто вказується ЄС, країни, що не входять в ЄС, або суміш.

Прагнення до "докладного і однозначного" маркування медових сумішей було ініційовано Францією, Португалією і особливо Словенією, країною бджолярів-любителів, яка використала своє головування в ЄС, щоб висунути це питання на порядок денний.

Міністр сільського господарства Словенії Йоже Подгоршек заявив, що комісар ЄС з сільського господарства Януш Войцеховський "визнав необхідність внесення поправок до правил маркування. Те ж саме стосується країн-членів - переважна більшість з них висловили свою підтримку".

Словенія хоче, щоб країни походження медових сумішей були індивідуально вказані на етикетках.

Подгоршек не назвав Китай або будь-яку третю країну, але він є одним з найбільших експортерів меду в ЄС поряд з Україною, а підроблений китайський мед був предметом обговорення в Брюсселі протягом багатьох років.

Міністр сказав, що деякі країни ЄС також хочуть, щоб на новій етикетці було зазначено, яка частка меду в суміші надходить з кожної країни.