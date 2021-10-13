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Wizz Air планує розмістити в Україні ще 7 літаків і запустити 26 нових рейсів

Середа, 13 жовтня 2021, 11:24

Угорська авіакомпанія Wizz Air планує розмістити в Україні ще сім літаків, збільшивши їхню загальну кількість з 4 до 11.

Про це заявив представник перевізника на пресконференції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс-Україна.

П'ять нових літаків будуть розміщені в Києві, додатково до трьох уже наявних у столиці. Ще два літаки отримають базу у Львові, додатково до одного авіасудна.

Wizz Air також планує у 2021-2022 роках запустити 12 нових напрямків з Києва, 9 з Львова, 3 з Одеси і 2 з Харкова.

Крім того, на карті авіасполучення з Україною у Wizz Air з'являться чотири нові країни - Іспанія, Франція, Бельгія і Нідерланди.

Сумарно авіакомпанія планує обслуговувати 117 напрямків з України в 22 країни світу.

Раніше повідомлялося, що з 16 грудня Wizz Air почне виконувати прямі рейси з Києва до Стокгольма.

Нагадаємо, Україна та Європейський Союз підписали довгоочікувану угоду про Спільний авіаційний простір, відому як угоду про "відкрите небо".

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