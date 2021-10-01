Wizz Air у грудні відкриє прямий рейс з Києва до Стокгольма

З 16 грудня угорський лоукостер Wizz Air почне виконувати прямі рейси з Києва до Стокгольма.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Avianews.

У пресслужбі компанії повідомили, що рейси будуть виконуватись двічі на тиждень - у четвер та у неділю, до аеропорту Стокгольм Скавста.

Рейс існував раніше - з 2010 року, але потім компанія вирішила його закрити. У 2019 році цей маршрут закрив також Ryanair, і зараз прямих рейсів між Україною і Швецією немає.

Аеропорт Скавста є базою для бюджетних авіаперевізників. Він пропонує нижчі ціни на обслуговування літаків, але через розташування за 100 км від Стокгольма мандрівникам потрібно враховувати додаткові витрати на дорогу - близько 20 євро в один бік.

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