Wizz Air планирует разместить в Украине еще 7 самолетов и запустить 26 новых рейсов

Венгерская авиакомпания Wizz Air планирует разместить в Украине еще семь самолетов, увеличив их общее количество с 4 до 11.

Об этом заявил представитель перевозчика на пресс-конференции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Пять новых самолетов будут размещены в Киеве, дополнительно к трем уже имеющимся в столице. Еще два самолета получат базу во Львове, дополнительно к одному авиасудну.

Wizz Air также планирует в 2021-2022 годах запустить 12 новых направлений из Киева, 9 из Львова, 3 из Одессы и 2 из Харькова.

Кроме того, на карте авиасообщение с Украиной в Wizz Air появятся четыре новые страны - Испания, Франция, Бельгия и Нидерланды.

Суммарно авиакомпания планирует обслуживать 117 направлений из Украины в 22 страны мира.

Ранее сообщалось, что с 16 декабря Wizz Air начнет выполнять прямые рейсы из Киева в Стокгольм.

Напомним, Украина и Европейский Союз подписали долгожданное соглашение об Общем авиационном пространстве, известное как соглашение об "открытом небе".

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