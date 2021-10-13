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США відкриють наземні кордони для вакцинованих туристів

Середа, 13 жовтня 2021, 13:12

Сполучені Штати з листопада планують зняти обмеження на в’їзд через кордони з Канадою та Мексикою для повністю вакцинованих іноземців.

Про це повідомив міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас, пише "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

"Ми почнемо дозволяти подорожуючим з Мексики й Канади, тим, які повністю вакциновані від COVID-19, в'їжджати до США без нагальних причин і, зокрема, відвідувати друзів та рідних, або подорожувати для туризму, перетинати наші пункти пропуску на суходолі і через поромні переправи", - повідомив Майоркас.

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У перших повідомленнях не вказано конкретну дату, коли саме у листопаді почнуть діяти нові правила.

Раніше США оголосили про плани скасувати заборону на в’їзд авіапасажирам з 33 інших країн світу, включно з дозволом для європейців. 

Канада й Мексика, як і інші країни, упродовж багатьох місяців вимагали від США пом’якшити заборони на в’їзд, що стали перешкодою для родинних та інших зв’язків, а також для туризму.

Обмеження США на поїздки були вперше введені щодо мандрівників з Китаю в січні 2020 року тодішнім президентом Дональдом Трампом, а потім поширені на інші країни, зокрема, Європейського Союзу, без будь-яких чітких показників того, як і коли їх скасовувати.

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США Коронавірус Вакцини Туризм
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