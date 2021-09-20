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США спростять в’їзд для вакцинованих авіамандрівників з ЄС і України на початку листопада

Понеділок, 20 вересня 2021, 18:41

Білий дім оголосив, що Сполучені Штати на початку листопада знімуть обмеження на в’їзд для вакцинованих авіапасажирів з Великої Британії та багатьох інших європейських країн, а також Китаю та Індії.

Про це у понеділок заявив координатор Білого дому з реагування на коронавірус Джефф Зіентс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Білий дім планує дозволити прилітати вакцинованим негромадянам США з країн, яким в'їзд до Сполучених Штатів заборонений з початку 2020 року.

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Обмеження США на поїздки були вперше введені щодо мандрівників з Китаю в січні 2020 року тодішнім президентом Дональдом Трампом, а потім поширені на інші країни, зокрема, Європейського Союзу, без будь-яких чітких показників того, як і коли їх скасовувати.

Через заборону подорожей з ЄС до США діяла також заборона подорожей через ЄС для громадян України. Їм доводилося подорожувати в обхід європейських хабів, головним чином через Стамбул.

Виняток становили лише ті пасажири, що становлять національний інтерес для США, які отримували індивідуальний дозвіл на подорож через європейські аеропорти.

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В цей час Сполучені Штати забороняють в’їзд більшості неамериканських громадян, які протягом останніх 14 днів перебували у Великій Британії, 26 країнах Шенгенської зони, в Ірландії, Китаї, Індії, ПАР, Ірані та Бразилії.

Американські посадовці кажуть, що у правилах будуть винятки з політики вакцинації, в тому числі для дітей, які ще не мають права отримати щеплення.

Нові правила поки не поширюються на мандрівників, які перетинають сухопутні кордони з Мексикою і Канадою.

Авіакомпанії протягом декількох місяців активно закликали Білий дім зняти обмеження, але дотепер безуспішно.

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США Коронавірус Вакцини
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