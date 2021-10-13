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США откроют наземные границы для вакцинированных туристов

Среда, 13 октября 2021, 13:12

Соединенные Штаты с ноября планируют снять ограничения на въезд через границы с Канадой и Мексикой для полностью вакцинированных иностранцев.

Об этом сообщил министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

"Мы начнем позволять путешествующим из Мексики и Канады, тем, кто полностью вакцинирован от COVID-19, въезжать в США без неотложных причин и, в частности, посещать друзей и родных, или путешествовать для туризма, пересекать наши пункты пропуска на суше и через паромные переправы", - сообщил Майоркас.

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В первых сообщениях не указана конкретная дата, когда именно в ноябре начнут действовать новые правила.

Ранее США объявили о планах отменить запрет на въезд авиапассажирам из 33 других стран мира, включая разрешением для европейцев.

Канада и Мексика, как и другие страны, на протяжении многих месяцев требовали от США смягчить запрет на въезд, ставший препятствием для родственных и других связей, а также для туризма.

Ограничения США на поездки были впервые введены в отношении путешественников из Китая в январе 2020 года тогдашним президентом Дональдом Трампом, а затем распространены на другие страны, в частности, Европейского Союза, без каких-либо четких показателей того, как и когда их отменят.

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США Коронавирус Вакцины Туризм
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