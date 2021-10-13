В Австрії опозиція створить спецкомітет для розслідування підозр у корупції щодо партії Курца

Опозиційні партії у Австрії домовилися про створення спеціального комітету для розслідування підозр у корупції щодо колишнього канцлера Себастьяна Курца та його Австрійської народної партії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ÖRF.

На спільній пресконференції 13 жовтня лідери Соціал-демократичної партії (SPÖ), Австрійської партії свободи (FPÖ) та "Нова Австрія і Ліберальний форум" (NEOS) оголосили про створення такого комітету в парламенті.

Його робота має початися орієнтовно у листопаді.

Лідер FPÖ висловив побоювання, що вже зараз якісь докази у справах можуть знищуватися, тому важливо почати роботу якомога швидше.

Лідер соціал-демократів Кай Ян Крайнер, який раніше входив до схожого комітету щодо "скандалу з Ібіцою", заявив, що в окремих міністерствах можуть бути "подібні до мафії структури" і "ці болота потрібно висушити".

Нагадаємо, 9 жовтня канцлер Австрії Себастьян Курц подав у відставку на тлі корупційного скандалу під тиском коаліційних партнерів, але залишився лідером Австрійської народної партії. На посаді канцлера його замінив глава МЗС Александр Шалленберг.

Курц заперечує всі звинувачення і стверджує, що вони не відповідають дійсності.

12 жовтня поліція затримала першу особу у корупційній справі, що призвела до відставки Курца.

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