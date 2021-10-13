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В Австрии оппозиция создаст спецкомитет для расследования подозрений в коррупции в отношении партии Курца

Среда, 13 октября 2021, 16:36

Оппозиционные партии в Австрии договорились о создании специального комитета для расследования подозрений в коррупции в отношении бывшего канцлера Себастьяна Курца и его Австрийской народной партии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ÖRF.

На совместной пресс-конференции 13 октября лидеры Социал-демократической партии (SPÖ), Австрийской партии свободы (FPÖ) и "Новая Австрия и Либеральный форум" (NEOS) объявили о создании такого комитета в парламенте.

Его работа должна начаться ориентировочно в ноябре.

Лидер FPÖ выразил опасения, что уже сейчас какие-то доказательства по делам могут уничтожаться, поэтому важно начать работу как можно быстрее.

Лидер социал-демократов Кай Ян Крайнер, который ранее входил в похожий комитет по "скандалу Ибицы", заявил, что в отдельных министерствах могут быть "подобные мафии структуры" и "эти болота нужно осушить".

Напомним, 9 октября канцлер Австрии Курц подал в отставку на фоне коррупционного скандала под давлением коалиционных партнеров, но остался лидером Австрийской народной партии. На посту канцлера его сменил глава МИД Александр Шалленберг.

Курц отрицает все обвинения и утверждает, что они не соответствуют действительности.

12 октября полиция задержала первое лицо по коррупционному делу, которое привело к отставке Курца.

Читайте больше в статье: Коррупционное землетрясение: как в Австрии уволили премьера и что ждет страну

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Австрія
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