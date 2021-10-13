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У Мадриді й Барселоні затримали п’ятьох підозрюваних у підготовці ісламістських терактів

Середа, 13 жовтня 2021, 16:58

Іспанська поліція затримала п’ятьох осіб, яких вважають членами джихадистського угрупування, що планувало теракти.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили кілька іспанських ЗМІ, серед яких El Pais, посилаючись на близькі до слідства джерела.

Наскільки відомо, одна особа вже тривалий час перебуває під вартою і ще чотирьох нещодавно затримали - одного у Мадриді та трьох у Барселоні. Зазначається, що усі вони родом з Алжиру.

У затриманих виявили зброю та боєприпаси, тому вважається, що вони вже були на етапі планування атаки.

Для останніх чотирьох затриманих суд у середу 13 жовтня обрав запобіжним заходом арешт.

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Іспанія тероризм
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