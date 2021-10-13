В Испании задержали пять подозреваемых в подготовке исламистских терактов
Среда, 13 октября 2021, 16:58
Испанская полиция задержала пять человек, которых считают членами джихадистской группировки, планировавшей теракты.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили несколько испанских СМИ, среди которых El Pais, ссылаясь на близкие к следствию источники.
Насколько известно, один человек уже длительное время находится под стражей и еще четырех недавно задержали - одного в Мадриде и трех в Барселоне. Отмечается, что все они родом из Алжира.
У задержанных обнаружили оружие и боеприпасы, поэтому считается, что они уже были на этапе планирования атаки.
Для последних четырех задержанных суд в среду 13 октября избрал мерой пресечения арест.
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