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В Испании задержали пять подозреваемых в подготовке исламистских терактов

Среда, 13 октября 2021, 16:58

Испанская полиция задержала пять человек, которых считают членами джихадистской группировки, планировавшей теракты.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили несколько испанских СМИ, среди которых El Pais, ссылаясь на близкие к следствию источники.

Насколько известно, один человек уже длительное время находится под стражей и еще четырех недавно задержали - одного в Мадриде и трех в Барселоне. Отмечается, что все они родом из Алжира.

У задержанных обнаружили оружие и боеприпасы, поэтому считается, что они уже были на этапе планирования атаки.

Для последних четырех задержанных суд в среду 13 октября избрал мерой пресечения арест.

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Испания терроризм
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