В Испании задержали пять подозреваемых в подготовке исламистских терактов

Испанская полиция задержала пять человек, которых считают членами джихадистской группировки, планировавшей теракты.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили несколько испанских СМИ, среди которых El Pais, ссылаясь на близкие к следствию источники.

Насколько известно, один человек уже длительное время находится под стражей и еще четырех недавно задержали - одного в Мадриде и трех в Барселоне. Отмечается, что все они родом из Алжира.

У задержанных обнаружили оружие и боеприпасы, поэтому считается, что они уже были на этапе планирования атаки.

Для последних четырех задержанных суд в среду 13 октября избрал мерой пресечения арест.