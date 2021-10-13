Чи визнають США та ЄС уряд “Талібану”?

США і ЄС пішли на перші контакти з новим урядом Афганістану, сформованим рухом "Талібан".

Жодного прориву не відбулося – єдине, на що наразі може розраховувати нова афганська влада, то це на західну гуманітарну допомогу.

Проте існує фактор, який змушує Захід, принаймні Сполучені Штати, шукати можливості для взаємодії з колишнім ворогом.

Що це за фактор і яким буде ставлення західного світу до нового уряду Афганістану? Про це читайте в статті заступника директора Центру близькосхідних досліджень Сергія Данилова ІДІЛ зближує: навіщо Захід пішов на перші контакти з урядом "Талібану".

Попри очікування "Талібану", міжнародного визнання сформованого ними уряду так і не відбулося. Проте його і не ігнорують.

Політика "взаємодії без визнання" стала особливо наочною за останній тиждень. Політична столиця Афганістану в цей час перемістилася до Дохи, де відбулася низка знакових переговорів.

В Катарі пройшли перші з часу виведення американських військ переговори між делегаціями США і "Талібану". Як наслідок, сторони домовилися лише про продовження консультацій. Єдиним позитивом цієї зустрічі стало те, що американська сторона запропонувала Афганістану гуманітарну допомогу.

За схожим сценарієм відбулася зустріч "діючого міністра закордонних справ" Аміра Хана Муттакі з послами країн Європи.

Перед цим у Кабулі Муттакі приймав представників міжнародних організацій, а також послів і представників країн-сусідів, де обговорювалося надання ліків і продуктів харчування.

Зараз існує глобальний консенсус щодо того, що саме "Талібан" на найближчу перспективу керуватиме Афганістаном. Тож взаємодія з "Талібаном" неминуча. Питання лише в її підходах і масштабах.

Тим часом останніми тижнями ІДІЛ щодня атакував талібів і цивільні об'єкти в Кабулі, в східних провінціях та в районах проживання меншин.

Атаки "Ісламської держави" підривають владу "Талібану" зсередини і ставлять під сумнів його спроможність контролювати країну. Здатність ІДІЛ вести активну терористичну війну підживлює їхню глобальну мережу і унаочнює можливість поширення на сусідні країни.

Тож ІДІЛ стає спільним знаменником для США та "Талібану". Тобто обидві сторони насправді зацікавлені у співпраці, але ніколи цього не визнають.

Детальніше про ситуацію в Афганістані читайте в матеріалі Сергія Данилова ІДІЛ зближує: навіщо Захід пішов на перші контакти з урядом "Талібану".