Признают ли США и ЕС правительство "Талибана"?

США и ЕС пошли на первые контакты с новым правительством Афганистана, сформированным движением "Талибан".

Никакого прорыва не произошло - единственное, на что сейчас может рассчитывать новая афганская власть, так это на западную гуманитарную помощь.

Однако существует фактор, который заставляет Запад, по крайней мере Соединенные Штаты, искать возможности для взаимодействия с бывшим врагом.

Что это за фактор и каким будет отношение западного мира к новому правительству Афганистана? Об этом читайте в статье заместителя директора Центра ближневосточных исследований Сергея Данилова ИГИЛ сближает: зачем Запад пошел на первые контакты с правительством "Талибана".

Вопреки ожиданиям "Талибана", международного признания сформированного ими правительства так и не произошло. Однако его и не игнорируют.

Политика "взаимодействия без признания" стала особенно наглядной за последнюю неделю. Политическая столица Афганистана в это время переместилась в Доху, где состоялся ряд знаковых переговоров.

В Катаре прошли первые с момента вывода американских войск переговоры между делегациями США и "Талибана". Как следствие, стороны договорились лишь о продолжении консультаций. Единственным позитивом этой встречи стало то, что американская сторона предложила Афганистану гуманитарную помощь.

По схожему сценарию прошла встреча "действующего министра иностранных дел" Амира Хана Муттаки с послами стран Европы.

Перед этим в Кабуле Муттаки принимал представителей международных организаций, а также послов и представителей стран-соседей, где обсуждалось предоставление лекарств и продуктов питания.

Сейчас существует глобальный консенсус относительно того, что именно "Талибан" в ближайшей перспективе будет руководить Афганистаном. Поэтому взаимодействие с "Талибаном" неизбежно. Вопрос только в его подходах и масштабах.

Между тем в последние недели "Исламское государство" ежедневно атаковало талибов и гражданские объекты в Кабуле, в восточных провинциях и в районах проживания меньшинств.

Атаки ИГИЛ подрывают власть "Талибана" изнутри и ставят под сомнение его способность контролировать страну. Способность ИГИЛ вести активную террористическую войну подпитывает их глобальную сеть и наглядно демонстрирует возможность распространения на соседние страны.

Поэтому "Исламское государство" становится общим знаменателем для США и "Талибана". То есть обе стороны на самом деле заинтересованы в сотрудничестве, но никогда этого не признают.

Подробнее о ситуации в Афганистане читайте в материале Сергея Данилова ИГИЛ сближает: зачем Запад пошел на первые контакты с правительством "Талибана".