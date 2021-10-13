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У Франції у вересні моцарелла вперше стала більш споживаним сиром, ніж камамбер  

Середа, 13 жовтня 2021, 20:26

У вересні 2021 року продажі італійської моцарелли у Франції вперше виявилися вищими, аніж французького камамберу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

До цього камамбер завжди був найбільш споживаним м’яким сиром у Франції.

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"Вперше у Франції продажі камамберу, які і так знижувалися, виявились нижчими, ніж продажі моцарелли, продажі якої зросли за рік на 5%", - розповів виданню президент нормандської спілки виробників камамберу Фабріс Кольє.  

З початку 2021 року до 11 вересня у Франції було продано 29 230 тонн камамберу, тоді як моцарелли - 33170 тонн. 

Кольє звертає увагу, що це може бути пов’язане з традицією споживання сирів. Так, камамбер частіше подають на сирній тарілці і споживають у ресторанах, тоді як моцарелла входить у багато простих у приготуванні страв.

Президент спілки каже, що турбується про майбутнє галузі, тому що обсяги виробництва камамберу в країні, порівняно з 80-ми роками, скоротилися вдвічі.

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Франція ЄвроЖиття
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