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Во Франции в сентябре моцарелла впервые стала более популярным сыром, чем камамбер

Среда, 13 октября 2021, 20:26

В сентябре 2021 года продажи итальянской моцареллы во Франции впервые оказались выше, чем французского камамбера.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

До этого камамбер всегда был самым популярным мягким сыром во Франции.

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"Впервые во Франции продажи камамбера, которые и так снижались, оказались ниже, чем продажи моцареллы, продажи которой выросли за год на 5%", - рассказал президент нормандского союза производителей камамбера Фабрис Колье.

С начала 2021 года и до 11 сентября во Франции было продано 29 230 тонн камамбера, тогда как моцареллы - 33 170 тонн.

Колье обращает внимание, что это может быть связано с традицией потребления сыров. Так, камамбер чаще подают на сырной тарелке и потребляют в ресторанах, тогда как моцарелла входит во многие простые в приготовлении блюда.

Президент союза говорит, что беспокоится о будущем отрасли, так как объемы производства камамбера в стране, по сравнению с 80-ми годами, сократились вдвое.

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Франция ЕвроЖизнь
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