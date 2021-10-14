На постраждалому від літніх пожеж грецькому острові через шторм евакуюють людей

Влада грецького острова Евбея заявила, що кілька районів, спустошених літніми пожежами, у четвер евакуюють через другий сильний шторм, який накрив острів протягом тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Кілька десятків людей були виселені зі своїх домівок на півночі острова і будуть проживати або у друзів, або в готельних номерах, заброньованих регіональною владою.

Північна Евбея, розташована приблизно за 130 кілометрів на північний схід від Афін, влітку постраждала від руйнівних пожеж, внаслідок чого район став більш уразливим до повеней.

Шторми накрили столицю Греції та інші частини південної Греції, спричинивши перебої в русі транспорту та блокування доріг.

Уряд видав push-сповіщення грецькою та англійською мовами на мобільні телефони у постраждалих районах, закликаючи людей "уникати непотрібних поїздок та районів, які були або можуть бути затоплені".

У суботу очікується покращення погоди.