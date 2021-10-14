Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

На постраждалому від літніх пожеж грецькому острові через шторм евакуюють людей

Четвер, 14 жовтня 2021, 15:45

Влада грецького острова Евбея заявила, що кілька районів, спустошених літніми пожежами, у четвер евакуюють через другий сильний шторм, який накрив острів протягом тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Кілька десятків людей були виселені зі своїх домівок на півночі острова і будуть проживати або у друзів, або в готельних номерах, заброньованих регіональною владою.

Північна Евбея, розташована приблизно за 130 кілометрів на північний схід від Афін, влітку постраждала від руйнівних пожеж, внаслідок чого район став більш уразливим до повеней.

Шторми накрили столицю Греції та інші частини південної Греції, спричинивши перебої в русі транспорту та блокування доріг.

Уряд видав push-сповіщення грецькою та англійською мовами на мобільні телефони у постраждалих районах, закликаючи людей "уникати непотрібних поїздок та районів, які були або можуть бути затоплені".

У суботу очікується покращення погоди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Греція стихійні лиха
powered by lun.ua

Статті

Не тільки "відкрите небо": 12 важливих домовленостей саміту Україна-ЄС

Можна говорити про зміну ставлення до Угоди про асоціацію з боку ЄС. Щодо оновлення УА є кілька новин, і всі вони позитивні...
13 жовтня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

ІДІЛ зближує: навіщо Захід пішов на перші контакти з урядом "Талібану"

США та ЄС вже пішли на перші контакти з новим урядом Афганістану, сформованим рухом "Талібан". Чи означатиме це його швидке міжнародне визнання?
13 жовтня 2021 — Сергій Данилов, для Європейської правди

Вуглецева зброя ЄС: як інструмент СВАМ вдарить по українських експортерах

ЄС має врахувати позиції України при затвердженні механізму вуглецевого корегування імпорту. Проте часу в Києва – обмаль.
13 жовтня 2021 — Назар Бобицький, UBTA