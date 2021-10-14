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На пострадавшем от летних пожаров греческом острове из-за шторма эвакуируют людей

Четверг, 14 октября 2021, 15:45

Власти греческого острова Эвбея заявили, что несколько районов, опустошенных летними пожарами, в четверг эвакуируют из-за второго сильного шторма, который накрыл остров в течение недели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Несколько десятков человек были выселены из своих домов на севере острова и будут проживать или у друзей, или в гостиничных номерах, забронированных региональной властью.

Северная Эвбея, которая находится примерно в 130 километрах к северо-востоку от Афин, летом пострадала от разрушительных пожаров, в результате чего район стал более уязвимым к наводнениям.

Штормы накрыли столицу Греции и другие части южной Греции, вызвав перебои в движении транспорта и блокирование дорог.

Правительство выпустило push-уведомления на греческом и английском языках на мобильные телефоны в пострадавших районах, призывая людей "избегать ненужных поездок и районов, которые были или могут быть затоплены".

В субботу ожидается улучшение погоды.

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Греция стихийные бедствия
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