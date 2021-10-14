У Норвегії розпочав роботу новий уряд

Новий лівоцентристський уряд Норвегії офіційно розпочав роботу у четвер після перемоги на виборах минулого місяця і на тлі нападу у місті Консберг, в результаті якого загинули 5 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"У Конгсберзі ми стали свідками жорстокого та жахливого вчинку", - заявив новий прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре, коментуючи події, які затьмарили перший день роботи його уряду.

Стьоре призначив міністром праці з нафти та енергетики представника лейбористів Марте Мйос Персен.

Таким чином, Мйоес Персен, донедавна мер Бергена, буде очолювати енергетичну політику найбільшої країни-виробника нафти та газу в Західній Європі.

Лідер центристів Трігве Слагсвольд Ведум буде міністром фінансів. МЗС очолить Аннікен Гітфельд.

Двоє, хто вижив після масової стрілянини 2011 року на острові Утойя, вперше будуть представлені в уряді - Тонже Бренна, яка буде міністром освіти, і Ян Крістіан Вестре, новий міністр промисловості.

"У нас є два міністри, які були на Утойї", - сказав Стьоре журналістам перед зустріччю з королем Гаральдом.

"Для нас звук і вираз нового політичного покоління - це натхнення. Коли ці великі політики мають такий досвід, це свідчить про те, що ми пройшли довгий шлях, і я цим дуже пишаюся" – зазначив він.

Як вже повідомлялося, Робітнича партія, Центристська партія і соціалісти отримали більшість місць на парламентських виборах у Норвегії 13 вересня, але не змогли подолати розбіжності з приводу навколишнього середовища і розподілу багатства в ході попередніх переговорів про формування уряду.

Після майже чотиритижневих переговорів лейбористи і Центристська партія домовилися сформувати уряд меншості.