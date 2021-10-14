Сильні зливи призвели до підтоплень в Афінах і Салоніках

Сильні зливи у четвер затопили вулиці у столиці Греції та у північному портовому місті Салоніки, а пожежна служба отримала десятки дзвінків на допомогу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

У передмісті Афін Неа Філадельфія учні виходили із затопленого класу початкової школи, побудувавши міст зі своїх парт, тоді як рух довелося кілька разів зупиняти на таких великих магістралях, як Піреос, Хамостернас та Петру Раллі, коли вода піднялася до небезпечних рівнів.

Національна магістраль Афіни-Ламія, а також проспекти Александра та Кіфісіяс всередині міста були заблоковані внаслідок потоків води.

Міністерство цивільного захисту закликало громадян уникати виходу на вулицю, якщо це не є необхідністю.

У багатьох районах Афін у четвер також спостерігалися перебої з подачею електроенергії, оскільки повені спричинили проблеми на ретрансляційних підстанціях, в тому числі в центрі міста Панграті.

Тим часом у Салоніках місцеві ЗМІ повідомили про понад 25 сантиметрів дощу всього за кілька годин, що дорівнює половині опадів, які випали протягом усього вересня у місті на півночі країни.

Через шторм школи в Аттиці у п’ятницю будуть закриті.