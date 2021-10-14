Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Сильные ливни привели к подтоплениям в Афинах и Салониках

Четверг, 14 октября 2021, 19:49

Сильные ливни в четверг затопили улицы в столице Греции и в северном портовом городе Салоники, а пожарная служба получила десятки звонков на помощь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

 

В пригороде Афин Неа Филадельфия ученики выходили из затопленного класса начальной школы, построив мост из своих парт, тогда как движение пришлось несколько раз останавливать на таких крупных магистралях, как Пиреос, Хамостернас и Петру Ралли, когда вода поднялась до опасных уровней.

Национальная магистраль Афины-Ламия, а также проспекты Александра и Кифисияс внутри города были заблокированы из-за потоков воды.

Министерство гражданской защиты призвало граждан избегать выхода на улицу, если это не является необходимостью.

Во многих районах Афин в четверг также наблюдались перебои с подачей электроэнергии, так как наводнения вызвали проблемы на ретрансляционных подстанциях, в том числе в центре города Панграти.

Между тем в Салониках местные СМИ сообщили о более 25 сантиметров дождя всего за несколько часов, что равно половине осадков, выпавших в течение всего сентября в городе на севере страны.

Из-за шторма школы в Аттике в пятницу будут закрыты.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Греция стихийные бедствия
powered by lun.ua

Статьи

Не только "открытое небо": 12 важных договоренностей саммита Украина-ЕС

Можно говорить об изменении отношения к Соглашению об ассоциации со стороны ЕС. По обновлению СА есть несколько новостей, и все они позитивные... (укр.)
13 октября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

ИГИЛ сближает: зачем Запад пошел на первые контакты с правительством "Талибана"

США и ЕС уже пошли на первые контакты с новым правительством Афганистана, сформированным движением "Талибан". Означает ли это его скорое международное признание? (укр.)
13 октября 2021 — Сергей Данилов, для Европейской правды

Углеродное оружие ЕС: как инструмент СВАМ ударит по украинским экспортерам

ЕС должен учесть позиции Украины при утверждении механизма углеродной корректировки импорта. Однако времени у Киева мало (укр.)
13 октября 2021 — Назар Бобицкий, UBTA