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Прем'єр головуючої в ЄС Словенії назвав євродепутатів "ляльками Сороса"

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 10:21

Прем'єр-міністр головуючої в ЄС Словенії Янез Янша зазнав критики після того, як написав у Twitter, що деякі євродепутати є "ляльками Сороса".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Янша опублікував у Twitter фотоколаж із заголовком "13 із 226 відомих ляльок Сороса в парламенті ЄС", маючи на увазі угорського мільярдера Джорджа Сороса.

 

Він, зокрема, вказав на євродепутатку Софі Вельд, голову місії з встановлення фактів, яка зараз перевіряє дотримання Словенією верховенства права та угод про свободу ЗМІ.

Деякі люди на зображенні більше не є членами Європарламенту, а один, Ганс ван Бален, помер у квітні.

Янша, який часто звинувачував політичних опонентів у тому, що вони працюють на Сороса, згодом видалив твіт.

"Ми терміново закликаємо Яншу припинити провокації проти депутатів Європарламенту. Напади на членів інституції також є нападами на європейських громадян ", - написав пізніше у Twitter президент Європейського парламенту Девід Сассолі.

Дехто звинуватив Яншу в антисемітизмі, включаючи голландського депутата Європарламенту Маліка Азмані. Віце-президент групи Renew Europe та депутат Європарламенту від німецьких "Зелених" Даніель Фройнд сказав, що Янша "торгує антисемітськими теоріями змови в стилі Орбана".

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте "несмаком", додавши, що "уряд щойно передав ці ж почуття послові Словенії в Гаазі".

Відреагував на ситуацію і президент Європейської ради Шарль Мішель. "Члени Європарламенту повинні мати можливість виконувати свою роботу вільно від будь-якої форми тиску. Взаємна повага між інституціями ЄС та в рамках Європейської ради - єдиний шлях уперед", - написав він у Twitter.

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Словенія
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