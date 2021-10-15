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США спростять в’їзд для вакцинованих авіамандрівників з Європи з 8 листопада

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 16:02

Білий дім оголосить в п'ятницю, що зніме обмеження на поїздки для повністю вакцинованих іноземних громадян з більш ніж 30 країн, включаючи держави ЄС, з 8 листопада.

Про це стало відомо агентству Reuters, пише "Європейська правда".

США запровадили обмеження на несуттєві поїздки у зв'язку з пандемією COVID-19 у березні 2020 року.

20 вересня Білий дім оголосив, що Сполучені Штати знімуть обмеження для авіапасажирів з 33 країн, включаючи Китай, Індію, Бразилію і більшу частину Європи, на початку листопада, однак точна дата тоді не розголошувалася.  

Через заборону подорожей з ЄС до США діяла також заборона подорожей через ЄС для громадян України. Їм доводилося подорожувати в обхід європейських хабів, головним чином через Стамбул.

Також США планують зняти обмеження на в’їзд через кордони з Канадою та Мексикою для повністю вакцинованих іноземців.

Авіакомпанії протягом декількох місяців активно закликали Білий дім зняти обмеження, але дотепер безуспішно.

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США Вакцини Коронавірус Авіарейси
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