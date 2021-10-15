США упростят въезд для вакцинированных авиапутешественников из Европы с 8 ноября

Белый дом объявит в пятницу, что снимет ограничения на поездки для полностью вакцинированных иностранных граждан из более чем 30 стран, включая государства ЕС, с 8 ноября.

Об этом стало известно агентству Reuters, пишет "Европейская правда".

США ввели ограничения на несущественные поездки в связи с пандемией COVID-19 в марте 2020 года.

20 сентября Белый дом объявил, что Соединенные Штаты снимут ограничения для авиапассажиров из 33 стран, включая Китай, Индию, Бразилию и большую часть Европы, в начале ноября, однако точная дата тогда не разглашалась.

Из-за запрета путешествий с ЕС в США действовал также запрет путешествий через ЕС для граждан Украины. Им приходилось путешествовать в обход европейских хабов, главным образом через Стамбул.

Также США планируют снять ограничения на въезд через границы с Канадой и Мексикой для полностью вакцинированных иностранцев.

Авиакомпании в течение нескольких месяцев активно призывали Белый дом снять ограничения, но до сих пор безуспешно.