В Італії знайшли скелет чоловіка, який помер в 79 році під час виверження Везувію

Археологи знайшли в містечку Геркуланум недалеко від Помпеї скелет чоловіка, який загинув під час виверження вулкана Везувій в 79 році нашої ери.

Про це йдеться в публікацї The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Мінкульт Італії вважає знахідку сенсаційною. Археологи стверджують, що чоловік, якому було від 40 до 45 років, загинув за кілька кроків від моря, коли намагався втекти від виверження.

Скелет чоловіка лежав на пляжі, його голова була повернута в напрямку води.

Кістки чоловіки були яскраво-червоного кольору, що, як вважається, було слідом плям від крові жертви.

Знахідку виявили під час перших археологічних розкопок в Геркуланумі майже за три десятиліття. Геркуланум - набагато менше і не таке відоме місто, як Помпеї.

Геркуланум був похований під шаром 15-метрового вулканічного попелу. Його виявили випадково під час риття колодязя на початку 18 століття.

Попередні розкопки тут відбувалися в 1980-их і 90-х роках. Тоді було знайдено скелети понад 300 жертв виверження вулкана.