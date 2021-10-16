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В Италии нашли скелет мужчины, который умер в 79 году при извержении Везувия

Суббота, 16 октября 2021, 14:58

Археологи нашли в городке Геркуланум недалеко от Помпеи скелет мужчины, который погиб во время извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры.

Об этом говорится в публикаций The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Минкульт Италии считает находку сенсационной. Археологи утверждают, что мужчина, которому было от 40 до 45 лет, погиб в нескольких шагах от моря, когда пытался убежать от извержения.

Скелет мужчины лежал на пляже, его голова была повернута в сторону воды.

Кости мужчины были ярко-красного цвета, что, как считается, было следствием пятен от крови жертвы.

Находку обнаружили во время первых археологических раскопок в Геркулануме почти за три десятилетия. Геркуланум - гораздо меньший и не такой известный город, как Помпеи.

Геркуланум был похоронен под слоем 15-метрового вулканического пепла. Его обнаружили случайно во время рытья колодца в начале 18 века.

Предыдущие раскопки здесь происходили в 1980-х и 90-х годах. Тогда было найдено скелеты более 300 жертв извержения вулкана.

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Италия ЕвроЖизнь
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